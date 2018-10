The examples populate this alert with dummy content

REUNIÓN CCOO ratifica ante Climent sus protestas por el nuevo convenio del textil El sindicato mantiene la movilización del día 24 en Ontinyent ante Euratex para reivindicar un salario mínimo de 1.000 euros en el sector jueves, 11 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Comisiones Obreras ha expuesto al conseller de Economía, Rafael Climent, su malestar por la negativa de la patronal a incluir un salario mínimo de 1.000 euros en el nuevo colectivo. El sindicato ha ratificado ante Climent que saldrá a la calle el próximo 24 de octubre en Ontinyent para hacer visible su protesta durante la convención anual de la patronal textil europea. Los dirigentes de Comisiones están indignados con los empresarios que pretenden mostrar ante Euratex las virtudes del sector mientras ahondan en la precariedad, con salarios por debajo de los 1.000 euros. El sindicato ha informado al conseller del conflicto social en el sector, con un convenio aprobado por la patronal y UGT, que tiene una representación minoritaria en el textil. Comisiones reprocha a la patronal, especialmente a la valenciana, que, con sus medidas, no sitúe a los trabajadores como baluarte de la calidad del producto local y se decante por compararse con la competencia asiática a base de salarios precarios. Ante Climent el sindicato ha manifestado que la concentración del día 24 pretende reivindicar no solo la necesidad de alcanzar la paz social, sino la recuperación salarial y de derechos en contra de un convenio que vulnera el Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva y la voluntad mayoritaria de los trabajadores. Comisiones ha valorado el encuentro con el conseller, que ha destacado la importancia del sector en las comarcas centrales y ha lamentado la crispación en las relaciones laborales del sector.