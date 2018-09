The examples populate this alert with dummy content

CONFLICTO CCOO renegociará empresa a empresa mejoras en el convenio textil El sindicato estudia la fórmula legal para anular el acuerdo firmado entre UGT y la patronal martes, 11 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (11/09/2018) Comisiones Obreras va a renegociar empresa a empresa mejoras en el convenio del textil. Pretende introducir a través de “pactos articulados” las mejoras salariales y laborales que se han quedado fuera del acuerdo firmado el pasado 3 de septiembre entre la patronal y UGT. De forma paralela, el sindicato estudia la fórmula para anular ese acuerdo e iniciar de cero una nueva negociación. Comisiones, que representa al 51,5% de los trabajadores del sector, ha avanzado a sus delegados la estrategia para conseguir que el convenio del sector siga las directrices del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado en julio por los sindicatos y la CEOE. El objetivo básico es conseguir, como marca ese acuerdo, un salario mínimo de 14.000 euros. La portavoz de Comisiones Obreras en la mesa de negociación del convenio, Carmen Expósito, ha detallado que mediante los acuerdos de empresa también busca reducir el número de horas de la jornada continua, alcanzar una subida salarial del 2% y mejorar el control del quinto turno. Para conseguir estas mejoras que han quedado fuera del convenio, Comisiones inicia una especie de guerra de guerrillas. Es decir, acuerdos empresa a empresa, como ha avanzado Expósito en Cocentaina. La base para negociar será el convenio vigente, correspondiente al periodo 2015-2017. La portavoz sindical ha advertido de que si no hay buena respuesta por parte de las empresas, el sindicato retomará las movilizaciones. “El conflicto se agudiza y estamos dispuestos a convocar una nueva huelga”, ha dicho. De forma paralela el gabinete jurídico del sindicato estudia la fórmula para anular el convenio firmado el pasado 3 de septiembre y reiniciar de cero la negociación. “Hemos recurrido a nuestros servicios jurídicos para cuestionar el pacto”, ha señalado. La tercera vía para modificar el convenio implica a la cúpula directiva de Comisiones Obreras, a la que la federación de industria ha requerido que negocie con los dirigentes de UGT retomar la unidad acción sindical conjunta.