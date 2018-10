The examples populate this alert with dummy content

RELACIONES LABORALES CCOO se movilizará ante Euratex contra el nuevo convenio del textil El sindicato convoca una concentración en Ontinyent durante la cumbre europea de empresarios del sector viernes, 05 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/10/2018)

AUDIO Hora 14 Alcoy (04/10/2018) Comisiones Obreras se va a movilizar durante la convención de la patronal textil europea, Euratex, para protestar contra el nuevo convenio colectivo del sector textil. El sindicato quiere aprovechar la convención que se celebra en Ontinyent el próximo 24 de octubre para organizar una gran concentración de rechazo al acuerdo alcanzado entre los empresarios y UGT, que incumple el salario mínimo de 14.000 euros anuales fijados en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Comisiones ha convocado a delegados de toda España para reivindicar cambios en el convenio. Pedro Javier Galarza, secretario general de la Federación autonómica de Industria del sindicato, reconoce que el foro de Euratex, con 200 empresarios europeos, “amplificará” la protesta. CCOO entiende que el convenio, al margen de no cumplir el salario mínimo acordado por los agentes sociales, vulnera la representatividad de los trabajadores. “La organización mayoritaria del sector ha quedado fuera”, lamenta. El sindicato está convocando a delegados de toda España para conseguir una “gran protesta” en Ontinyent, municipio de origen del nuevo presidente del Consejo Intertextil Español, Càndid Penalba. Comisiones Obreras se reunirá el próximo 10 de octubre con el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ante quien denunciará la “actitud” de la patronal. El sindicato lamenta que la Generalitat respalde la convención de Euratex con 15.000 euros. “Los empresarios pretenden abanderar la modernización industrial del sector mientras son incapaces de acordar un convenio eficaz con la organización sindical mayoritaria”, afirma Galarza.