EN JUEGO (2ª PARTE) CD ALCOYANO 0-0 PERALADA El Alcoyano juega el último partido del año en El Collao - Síguelo en el 1485 OM o en esta página web con Ismael Mayor y Paco Agulló, dirige Sheila García sábado, 22 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El conjunto de Vicente Mir busca la segunda victoria consecutiva de la temporada en casa para despedir el año antes de las vacaciones navideñas.