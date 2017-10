The examples populate this alert with dummy content

EN JUEGO (1ª PARTE) CD ALCOYANO 0-1 RCD MALLORCA El CD Alcoyano recibe en El Collao al líder del Grupo III de la Segunda B - Sigue el partido en esta web o en el 1485 OM con Ismael Mayor, dirige Sheila García domingo, 01 de octubre de 2017 Galiana se estrena en el banquillo de El Collao a lo grande, recibiendo al líder del Grupo III de la Segunda B, el Mallorca. M. 14 Gol de Abdón. ALCOYANO 0-1 MALLORCA