EN JUEGO (2ª PARTE) CD ALCOYANO 0-1 VILLARREAL B El Alcoyano busca reencontrarse con la victoria - Sigue el partido en el 1485 OM o en esta misma web con Ismael Mayor, dirige Sheila García domingo, 17 de septiembre de 2017 El CD Alcoyano de Toni Aparicio recibe a uno de los mejores equipos de la categoría en El Collao. M. 30 Gol de Dalmau. ALCOYANO 0-1 VILLARREAL B M. 41 Expulsión de Raba en las filas del Villarreal B tras ver la segunda amarilla.