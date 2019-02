The examples populate this alert with dummy content

EN JUEGO (2ª PARTE) CD ALCOYANO 1-1 VILLARREAL B El Alcoyano recibe en El Collao al líder del Grupo III de la Segunda B - Síguelo en el 1485 OM o en esta web con Rafa Carbonell, Paco Agulló e Ismael Mayor, dirige Sheila García domingo, 03 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Partido con mucho en juego para el conjunto blanquiazul que lleva sin marcar en casa desde la Jornada 13. M. 12 Gol de Nikola Vujnonic para el Villarreal B. ALCOYANO 0-1 VILLARREAL B M. 24 Gooooolllll de Antonio Pino. ALCOYANO 1-1 VILLARREAL B