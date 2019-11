The examples populate this alert with dummy content

EN JUEGO (2ª PARTE) CD ALCOYANO 1-1 VILLARREAL "C" El Alcoyano busca la undécima victoria consecutiva ante el Villarreal "C" - Síguelo en el 1485 OM o a través de esta página web domingo, 03 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Arranca el partido en El Collao. m.3 Gol del Villarreal "C", marca Ahn. m. 39 Goool del Alcoyano. Marca Juli para empatar el partido. Descanso en El Collao. Arranca la segunda parte en el El Collao