The examples populate this alert with dummy content

FINAL CD ALCOYANO 1 - 1 LLEIDA El Alcoyano busca su primera victoria como local esta temporada, el Lleida es el equipo al que se enfrentan los de Galiana - Sigue el partido en el 1485 OM o en esta web con Ismael Mayor y Kike Ruiz, dirige Sheila García domingo, 15 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano, tras su mejora de imagen, busca conseguir la primera victoria esta temporada en El Collao. Los de Galiana reciben al cuarto clasificado de la tabla, el Lleida. M. 9 Gol de Gato de cabeza. ALCOYANO 1-0 LLEIDA M. 45 Gol de Jorge Félix. ALCOYANO 1-1 LLEIDA Al descanso, los equipos se han marchado al vestuario con empate en el electrónico, después de una primera parte en la que el Lleida ha conseguido dominar un tramo de tiempo pero el Alcoyano ha disfrutado de las mejores ocasiones de peligro. En los últimos minutos David Torres cayó en el área rival tras un posible penalti por agarrón, sin embargo, el delantero blanquiazul vio la amarilla por una dudosa agresión a un rival. Las tornas han cambiado y en una jugada aislada, el balón ha llegado al único jugador que había cerca de la portería de Bañuz, anotando Jorge Félix el gol del empate en el último minuto de la primera mitad.