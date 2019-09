The examples populate this alert with dummy content

DESCANSO CD ALCOYANO 2-0 CD RODA El CD Alcoyano busca la quinta victoria consecutiva - Síguelo en el 1485 Om o a través de esta página web domingo, 22 de septiembre de 2019 ¡¡¡Arranca el partido en El Collao!!! m.18 Gooool del Alcoyano. Marca Raúl González m.32 Gooool del Alcoyano. Marca RubénGarcés. El CD Alcoyano vuelve a marcar a balón parado. Final de los primeros 45 minutos en El Collao