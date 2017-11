The examples populate this alert with dummy content

EN JUEGO (2ª PARTE) CD ALCOYANO 2-1 BADALONA El CD Alcoyano quiere quitarse la espinita de la derrota frente el Sabadell - Sigue el partido en el 14858 OM o en esta web con Ismael Mayor, dirige Sheila García domingo, 05 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano tiene ganas del partido ante el Badalona, el motivo, quitarse la espina de la derrota frente el Sabadell. m. 4 Goooollll de David Torres tras un rechace de Morales al disparo de López Silva. ALCOYANO 1-0 BADALONA m. 10 Gol del Badalona tras un error de la defensa blanquiazul. ALCOYANO 1-1 BADALONA m. 66 Goooollll de Jose García. ALCOYANO 2-1 BADALONA