EN JUEGO (2ª PARTE) CD ALCOYANO 3-2 CD CASTELLÓN El Alcoyano empieza esta andadura por la copa Federación contra el Castellón-Síguelo en el 1485 OM o a través de esta página web miércoles, 09 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp ¡Arranca el partido en El Collao! m.35 Gol del Castellón. Marca Alcaina para ponerse por delante en la eliminatoria. m.45 Gooool del Alcoyano. Marca Oscar Díaz para empatar el partido. ¡Descanso en El Collao! Empieza la segunda parte en El Collao. Goool del Castellón para volver adelantarse en el Collao. m.90+ Goooool del Alcoyano. Marca Jony Ñiguez para volver a empatar el partido. Final de los 90 minutos nos vamos a la próroga. Empieza la primera parte de la prórroga. m.99 Goooooool del Alcoyano. Marca Moltó de cabeza a centro de Ruba. Final de la primera parte de la prórroga. Empieza la segunda parte de prórroga.