EN JUEGO (2ª PARTE) CD EBRO 0-0 CD ALCOYANO El equipo de Vicente Mir juega a domicilio ante el Ebro - Sigue el partido en el 1485 OM o en esta misma web con Ismael Mayor, dirige Sheila García domingo, 30 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano necesita ganar. Tan solo ha sumado una victoria en cinco jornadas, hoy tratará de sumar tres puntos, como visitante frente el CD Ebro.