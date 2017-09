The examples populate this alert with dummy content

EN JUEGO (2ª PARTE) CD EBRO 0 - 0 CD ALCOYANO El CD Alcoyano busca alejar los fantasmas tras la eliminación en Copa del Rey - Sigue el partido en el 1485 OM, en esta web o a través de la aplicación para dispositivos móviles de la Cadena Ser con Ismael Mayor, dirige Sheila García domingo, 10 de septiembre de 2017 El CD Alcoyano de Toni Aparicio se enfrenta como visitante al Ebro, donde tratarán de alejar los fantasmas cosechados en los dos últimos partidos.