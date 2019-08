The examples populate this alert with dummy content

CASTALLA Celebración del nacimiento de Enric Valor en plena naturaleza El Centre Cultural Castellut junto al Ateneu Cultural Republicà de Petrer han organizado la octava edición de L'albà de Valor en la cima de alto del Guisop, en la sierra del Maigmó miércoles, 21 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/08/2019) Castalla celebra el nacimiento del escritor Enric Valor con un acto que lleva por nombre L’albà de Valor y que tendrán lugar este jueves 22 de agosto. Valor nació un 22 de agosto de 1911 y por este motivo, el Centre Cultural Castellut y l’Ateneu Cultural Republicà de Petrer convocan a participar en la octava edición de la subida de buena mañana al alto del Guisop en la sierra del Maigmó. Se trata de un lugar que fue muy frecuentado por el escritor y la idea es llegar a la cima coincidiendo con la salida del sol, por lo que los horarios de las convocatorias son a las 5,15 de la madrugada en la explanada de Petrer o a las 5,30 en la Creu de Castalla, para, en vehículos propios, ir hasta el Portell del Catí, donde se realizará la ascensión final a Guisop. Allí se leerán unos breves textos de Valor y habrá un brindis a cargo de una personalidad destacada. Vicent Brotons es coordinador de este acto y destaca la iimportancia del mismo, puesto que con él se recuerda a una figura tan importante en la cultura valenciana como el escritor castellut. El homenaje continuará con una visita al Mas de les Planises y con una comida en la propia Castalla.