AGENDA Cent anys de La Serreta L'Ajuntament prepara unes jornades arqueològiques per commemorar el centenari del descobriment del jaciment pels propers 9 i 10 de novembre miércoles, 08 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Alcoi està d'aniversari. Els pròxims 9 i 10 de novembre es duran a terme les jornades arqueològiques Santuaris, paisatges sagrats i activitats rituals al món ibèric amb les quals commemorar els 100 anys del descobriment del jaciment de la Serreta. Demà dijous, el saló d'actes de l'Aulari II de la Universitat d'Alacant acollirà, entre les 16 i les 19.30 h, la primera sessió, amb sis conferències a càrrec d'especialistes sobre la religió ibèrica. El divendres 10, les sessions d'aquestes jornades tindran lloc en el saló d'actes de la Cambra de Comerç d'Alcoi, amb horari de 10 a 13 hores. Les tres ponències programades presenten com a leitmotiv les recerques al voltant dels santuaris i paisatges sagrats als espais ibèrics. La primera d'elles, a les 10 hores, s'emmarcarà en l'Alta Andalusia; la segona, a les 11.10, a l'àrea edetana; i la tercera, a les 11.50, a l'àrea contestana. A les 12.30 hores tindrà lloc l'acte de presentació del llibre "El santuari ibèric i romà de la Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)", editat per l'Ajuntament d'Alcoi, que recull el catàleg i estudi de la col·lecció d’exvots ibèrics de la Serreta, així com diferents treballs sobre les pràctiques rituals i el paisatge a l'àrea central de la Contestania. El llibre ha estat coordinat per Ignasi Grau Mira, Iván Amorós López i Josep Maria Segura Martí. En el marc d'aquestes jornades s'han organitzat una sèrie de conferències a càrrec del Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó d'Alcoi i del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Llatina i Filologia Grega de la Universitat d'Alacant. La inscripció és gratuïta i es realitzarà mitjançant la següent adreça de correu: museu@alcoi.org.