The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Centenares de estudiantes en el Día Escolar de la Paz Se han realizado actos en La Glorieta, el Anfiteatro Amando Blanquer de la Zona Nord y el Salón de Plenos del Ayuntamiento miércoles, 30 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/01/2019) El Día Escolar de la Paz y la No Violencia ha tenido lugar a lo largo de la mañana. Por este motivo los colegios de Alcoy han tenido numerosos actos para celebrar esta efeméride. Tres han sido las ubicaciones. La primera de ellas en la Glorieta donde han tomado parte 495 escolares de diez centros de la ciudad de Primaria, 314, Secundaria, 146, y Educación Especial, 35. La cita ha comenzado con unos talleres y actividades lúdicas organizadas por los alumnos del TASOC del CIP FP Batoi y culminará con la lectura del manifiesto elaborado por el alumnado del mismo centro. Por su parte en el Anfiteatro Amando Blanquer se han dado cita alumnos de infantil y primaria de los colegios de la Zona Nord para celebrar este día tan señalado y para concienciar además sobre aspectos solidarios, mediante canciones y bailes, sin faltar la lectura del manifiesto. Por último, en el salón de plenos y para los alumnos de Secundaria, un total de 63, han acudido al acto ‘Una pregunta per a la pau’ donde cada centro ha hecho entre 3 y 5 preguntas a Ignacio Álvarez-Osorio, profesor de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Alicante.