SOLIDARIDAD Centros públicos y privados dan material sanitario contra el covid19 El CIP FP Batoi y la empresa Hilados Biete-Ressol ofrecen al hospital Virgen de los Lirios paquetes de protección para pacientes y profesionales domingo, 22 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El hospital Virgen de los Lirios de Alcoy sigue recibiendo material de equipos de protección, para personal sanitario y pacientes, donado desde centros educativos o empresas. La donación del pasado viernes del Campus de Alcoy de la UPV ha generado un efecto llamada en tistintas entidades públicas y privadas.



El CIP FP Batoi entregó el pasado sábado entre guantes, mascarillas, gafas protectoras, gorros o batas quirúrgicas que ha ido recopilando de sus laboratorios.



Por otra parte, empresas como Hilados Biete-Ressol también ha sumado suministros al centro sanitario comarcal con 27.000 guantes, 4.000 manguitos, 4.000 cubrezapatos, 11.000 mascarillas, 5.000 delantales, 1.000 gorros o 1.000 batas, según informaron a través de su perfil en una red social. El Ayuntamiento de Alcoy lanzó el sábado por la mañana un llamamiento a la ciudadanía con voluntad de aportar material sanitario de este tipo, a que la canalizase a través del teléfono gratuito 900 75 00 71 con el objetivo de que todas las donaciones contasen con las garantías necesarias para su lugar de destino.