SENDERISMO Cerca de 150 personas inauguran la ruta al Racó La salida está en la pista de skate de Santa Ana y la llegada en el Mas de Romà, junto a la Font del Quinzet, de donde se llega al Racó - Se han invertido 48.000 euros lunes, 11 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/02/2019) Gran respuesta en la inauguración de la ruta entre la parte baja de Cervantes hacia el Racó de Sant Bonaventura-Canalons, donde hubo un almuerzo popular. Fueron cerca de 150 personas las que quisieron estrenar el tramo que iba desde la pista de skate de Santa Ana hasta la Font del Quinzet, en el Mas de Romà, con un presupuesto de 48.000 euros. Es una ruta sin ninguna dificultad perfecta para toda la familia. La ruta completa llega hasta el Racó es de 5 kilómetros de distancia, mientras que son 4 hasta la Font del Quinzet. En esta zona se ha limpiado el recorrido, se han adecuado los accesos, se han instalado las barandillas, se ha ensanchado una senda seriamente dañada por el temporal de invierno de 2017.