The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Cerca de 15.000 personas disfrutan de la oferta gastronómica de la Glorieta La tercera edición de Tapa i Festa cierra con éxito el resultado de la oferta que dejaron 15 negocios entre restaurantes, bares y foodtrucks, despuntando la noche de Los Músicos y el día de las Entradas jueves, 26 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La tercera edición de Tapa i Festa ha salido a pedir de boca. Y nunca mejor dicho. Alrededor de 15.000 personas se acercaron para degustar la amplia oferta de los 15 bares, restaurantes y foodtrucks que se desplegaron en la Glorieta estas fiestas. Tapa i Festa abrió sus puertas el 20 de abril por la tarde y aprovechó para dar comidas y bebidas durante todos los días, siendo su mejor día la noche de los músicos y el día 22, puesto que además de las comidas y cenas, durante las dos Entradas, numeroso público aprovechó para refrescarse en este espacio. La Feria ha permitido que establecimientos hosteleros de la ciudad que están ubicados fuera del centro puedan ofrecer sus servicios durante los días de fiesta, sin ser una competencia directa puesto que, otros años, era complicado poder comer en el centro porque estaba todo reservado con semanas de antelación. Además, otros de fuera de Alcoy han completado la apuesta con diferentes productos, teniendo una oferta más variada que los primeros años . "La feria se ha consolidado: este año los restauradores están más contentos que nunca y nos han explicado que clientes de fuera de la ciudad han repetido, además, les ha gustado el hecho que tuviéramos más variedad, completando la oferta gastronómica con diferentes actuaciones", resalta la concejal de Consumo, Maria Baca. "La gente ya sabe que está la Glorieta para poder ir a comer en diferentes momentos de las fiestas sin reserva y sin tener que desplazarse fuera de las calles por donde discurren los actos oficiales en un espacio más informal y complementario al resto de la restauración tanto del centro de la ciudad como otras zonas. La apuesta municipal está consolidada y seguiremos trabajando los próximos años para continuarla y mejorarla, siempre pensante en las necesidades de las alcoyanas y los alcoyanos, así como la de los miles de turistas que nos visitan". Además de la oferta gastronómica más completa y variada, ha habido entre las novedades un incremento de la oferta de ocio, que este año ha incluido los días 23 y 24 música festera en directo de 12 a 14 horas, actuaciones de magia a las 18.30 horas, y una disco-móvil a partir de las 22 horas.