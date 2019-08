The examples populate this alert with dummy content

PREHISTORIA Cerca de 250 participantes en la jornada de puertas abiertas del yacimiento de El Salt Los responsables de las excavaciones, Cristo Hernández y Carolina Mallol, de la Universidad de La Laguna, explicaron detalles sobre las excavaciones que cumplen 32 ediciones martes, 06 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Cerca de 250 personas han participado en la jornada de puertas abiertas para visitar el yacimiento arqueológico de El Salt, donde los investigadores de la Universidad de La Laguna, Cristo Hernández y Carolina Maloll, responsables del proyecto de investigación, mostraron al público los resultados de sus trabajos en el último año, cuando se cumplen 32 ediciones de estas excavaciones, y explicaron las singularidades de este asentamiento paleolítico, donde diferentes grupos de neandertales vivieron durante unos 30.000 años. Hubo dos turnos de visita por la mañana y dos por la tarde. Los asistentes también pudieron participar en los talleres sobre la caza y los aperos durante el paleolítico. La actividad se programó dentro del ciclo 10 excursions voltant Alcoi i el seu patrimoni històric i arqueològic, que este año cumple su séptima edición con organización del área de Cultura del Ayuntamiento junto con el Museu Arqueològic Camil Visedo Moltó y el Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, CAEHA.