The examples populate this alert with dummy content

TEATRO Cerca de 400 escolares ensayan entre bambalinas para la segunda Mostra de Teatre Escolar Las dos novedades de este año apuntan al incremento de centros escolares participantes y a los espacios donde se desarrollarán las 18 obras miércoles, 11 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/04/2018) La cantera de actores y actrices de Alcoy crece cada año. Durante los días 16 y 19 de abril, la ciudad abre el telón a las 18 propuestas que los escolares de 15 centros traerán a los escenarios en esta segunda edición de la Mostra de Teatre Escolar. Dos son las novedades para esta ilusión que se renueva para cerca de 400 escolares, en esta ocasión: a los dos espacios del año pasado, el Teatre Principal y el Centro Cultural Mario Silvestre, se suma el Teatro Salesiano. Además, cuatro nuevos centros, el CIP FP Batoy, Tomás Llàcer, La Presentación y el instituto Pare Vitoria, se incorporan al programa de este año, que detalla el concejal de Educación, Alberto Belda. Las obras, de entre 20 y 45 minutos de duración, se representarán en doble pase, tanto de mañana, como de tarde. Entre las propuestas, que recibirán una subvención de hasta 300 euros por su puesta en escena, El Mago de Oz, de los alumnos de San Roque, y una versión de Tirant Lo Blanc, del Pare Vitoria. El público general también está invitado a la clausura de la Mostra Escolar, el viernes 20 de abril, a las siete de la tarde, en el Teatre Calderón, con Caperucita, lo que nunca se contó, premio Feten 2017.