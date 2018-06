The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Cerca de 5.000 escolares de la comarca aprenden hábitos de alimentación sana La campaña que promueve la Unió de Llauradors está financiada por la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación viernes, 22 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (22/06/2018) 4.710 alumnos de 22 centros educativos de L’Alcoià-Comtat han participado en la campaña A menjar sa! que promueve el consumo el frutas y hortalizas en la escuela. Entre las actividades desarrolladas están los talleres sobre la temporalidad de las frutas, reconocimientos de piezas, texturas. La campaña, que repetirá el próximo curso, dado el éxito de la actual, la ha desarrollado el Instituto Valenciano de Investigación y Formación Agroambiental de la Unió de Llauradors y financiada por la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.