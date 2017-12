The examples populate this alert with dummy content

SAN SILVESTRE Cerca de 600 participantes en la última carrera del año La San Silvestre Alcoyana mantiene las cifras de años anteriores viernes, 29 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La San Silvestre Alcoyana vuelve un año más a nuestras calles, y con ella la posibilidad de acabar el año lúdica y deportivamente. La carrera celebra su duodécima edición el próximo 31 de diciembre con la salida programada para las 18 h. La prueba que está organizada por el Centre d’Esports y el Club Atletisme Alcoi, con Mutua Levante cómo patrocinador oficial, cuenta a estas alturas con cerca de 600 inscritos mediante la web, a los que hay que sumar los que lo están haciendo a última hora en el mismo Centre d’Esports «Esta es la mejor forma de acabar el año haciendo deporte en familia, una prueba no competitiva, lúdica, en la que los premios no son para los más rápidos, y si para los mejores disfraces», indica, Alberto Belda. Cómo ya se tradición el Centre d’Esports propone a un veterano del atletismo local dar la salida de la prueba, en este caso a Julián Camarena. Su familia ha agradecido el ofrecimiento, a pesar de que lo ha declinado porque no se encuentra en un buen estado de salud, por tal motivo será Toni Giner, como presidente del Club Atletisme Alcoi el que dará la salida. Una de las principales novedades será la recogida de dorsales, la cual se efectuará en el Centro Comercial Alzamora durante el sábado 30, de 18 a 21 h, y el domingo 31 de diciembre, de 11 a 14 h y de 15.30 a 17.30 h. Los niños y niñas menores de 13 años también podrán participar en la carrera, concretamente entre las 16.30 y las 18 h, cuando se celebrarán las pruebas para los más pequeñas. A las 18 horas saldrá la Sant Silvestre con el recorrido habitual de unos 6 Km aproximadamente, Alçamora, Pont de Sant Roc, l’Alameda, Pont de Sant Jordi, Sant Tomàs, Plaça d’Espanya, Pintor Casanova (carrer Major), Placeta del Carbó, Sant Miquel, Santa Maria, Carrer del Carme, Puríssima, Sant Jaume, lateral de l’Escola d’Art, Barranc de Na Lloba, partida Tints hasta el Muboma (Algessares), volviendo por al lado del riu hasta el carrer Barranc de Na Lloba, Bisbe Orberà, Sant Jordi, Plaça Emilio Sala, Bambú, País Valencià, Pont de Maria Cristina, y meta también en el Paseo de Cervantes. CORTES SEÑALIZADOS DE TRÁNSITO Los cortes de tránsito durante la prueba ya han sido acordados por la Concejalía de Seguridad en colaboración con el Centre d’Esports. Se efectuarán cortes a los accesos al cauce del río (Joan Valls, Camí Antic de Madrid, Barranc de Na Loba y calle Bambú como acceso a la plaza Emilio Sala) y al mismo río de 17.45 a 19 horas aproximadamente. También se cortará el tráfico en Alçamora-Alameda durante un tiempo aproximado de 10 minutos mientras pasan los corredores, este corte seguirá por las calles mientras pasen los corredores. L’Avinguda País Valencipa hasta el Puente de María Cristina estará cerrada al tránsito, excepto autobuses de 18 a 19 horas, mientras que en el puente de Maria Cristina se habilitará un carril con la señalización de seguridad correspondiente para que los corredores puedan transitar con la mayor comodidad. Se podrá bajar de la Beniata al puente por un carril, dejando el de la derecha del puente de seguridad, también se podrá circular desde Oliver hacia la Beniata. La carrera está previsto que acabo alrededor de las 19 horas.