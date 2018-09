The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Cerca de 600 personas han comenzado las clases en las aulas para la tercera edad 597 personas, 461 mujeres y 136 hombres, en edades comprendidas entre los 60 y los 90 años, disfrutarán de las 11 actividades que prepara el curso 2018-2019 miércoles, 19 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/09/2018) Las aulas municipales dirigidas a los más mayores de Alcoy han arrancado esta semana el curso académico. 597 personas, 461 mujeres y 136 hombres, en edades comprendidas entre los 60 y los 90 años, disfrutarán de las 11 actividades que oferta la escuela de la tercera edad. Una de ellas es gimnasia, la que registra el mayor número de inscritos, 247, y que se impartirá en el Complejo Deportivo Municipal Eduardo Latorre, seguida de yoga, con 107. El plan de estudios continúa con bailes de salón, actividad a la que se han apuntado un total de 104 personas. Además, las aulas de la tercera edad también van a ofrecer la asignatura de Informática, en tres niveles, inicial, medio y superior, Nuevas Tecnologías, Trabajos Manuales, Dibujo y Pintura, Historia y Geografía y dos corales.