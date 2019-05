The examples populate this alert with dummy content

MANIFESTACIÓN Cerca de 800 personas exigen la derogación de la reforma laboral y recuperar derechos Los sindicatos reclaman cambios para transformar el tejido productivo, eliminar la precariedad laboral y más igualdad miércoles, 01 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Cerca de 800 personas han exigido la derogación de la reforma laboral, la recuperación salarial y los derechos sociales en la manifestación celebrada este Primero de Mayo en Alcoy. La marcha se ha iniciado en la Alameda Camilo Sesto, tras una pancarta que rezaba La lucha continua. Más derechos, más igualdad y más cohesión, para seguir por Cervantes y País Valencià hasta llegar a la Plaza de España. En la Bandeja de esta céntrica plaza, Manuela Pascual, secretaria general de CC OO de las Comarcas Centrales, y Leticia Pascual, representante de UGT de la Muntanya, han leído el manifiesto. Los sindicatos, entre otras cuestiones, han exigido que se derogue la reforma laboral y que el nuevo Gobierno Central aplique medidas para recuperar los derechos de los trabajadores, sociales y que se elimine la precariedad laboral. “Exigimos un cambio de modelo productivo, hacia un modelo sostenible y que tenga en cuenta a la mayoría social del país”, han señalado.