PISCINAS MUNICIPALES Cerca de diez mil usuarios en quince días La piscina José Trenzano es la que más bañistas recibe - El dato real es posible por el nuevo control de acceso jueves, 12 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las tres piscinas municipales de Alcoy han acogido durante su primera quincena de actividad a 9.584 usuarios. Aquella que mayor número de visitas ha recibido es la piscina municipal José Trenzano, con 5.205, seguida por la del Polideportivo de Caramanchel, con 2.904, y la del Polideportivo de Batoy, con 1.433 personas. Dentro de la cifra total se contabilizan también los 1.242 bonos de temporada, la venta de los cuales se ha incrementado en 250 respecto a la campaña anterior. Recordamos que este es el primer año en que las tres piscinas municipales han abierto a la vez, puesto que anteriormente se abrían de manera escalonada a lo largo de la segunda quincena de junio. Las personas de 6 a 16 años constituyen la franja de edad más numerosa, con 3.392 individuos; seguida por la de los menores de 6 años, con 2,067 ; la de los adultos, con 2.044 ; y finalmente, las personas pensionistas con un total de 663. En cuanto a los y ls deportistas de élite, 77 de estos usuarios han visitado las piscinas. Una de las novedades que presenta el servicio este año se encuentra en el nuevo control de acceso, que ahora se realiza de manera informática. Además también se ha homogeneizado todo el marcaje y la señalística, donde se especifican las normas de uso. El concejal de Deportes, Alberto Belda, destaca en este vídeo todas las mejoras, valoradas este año en 100.000 €: https://www.youtube.com/watch?v=rtsuzflvsuq&t=33s. En relación al número de personas usuarias, recuerda el concejal que «el objetivo del Ayuntamiento no es incrementar la cifra de asistentes, puesto que esta depende de la climatología y no de la inversión que se haga». El verdadero objetivo, continúa Belda, «es garantizar el acceso a las piscinas públicas de propiedad municipal a lo largo del verano, que los usuarios tengan las máximas comodidades y unas instalaciones adecuadas».