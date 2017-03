The examples populate this alert with dummy content

PROTESTA Cerca de doscientos alcaldes y ediles piden la adhesión al Fondo de Cooperación Municipal La concentración a las puertas de la Diputación, convocada por PSPV-PSOE, Compromís y EU, reclamaba a César Sanchez que recapacitase y se sume a través de los remanentes del presupuesto jueves, 16 de marzo de 2017 A las puertas de la Diputación de Alicante, cerca de 200 alcaldes y concejales de la provincia convocados por el PSPV-PSOE, Compromís y EU se han concentrado este miércoles 15 de marzo para exigir al presidente del Gobierno provincial, César Sánchez, que se adhiera al Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat. Los tres portavoces de la oposición han instado una vez más a Sánchez a recapacitar y a sumarse al fondo, aunque sea a través de los remanentes del presupuesto. Afirman que la situación es "insostenible". La Generalitat aporta la mitad de los 27,4 millones de euros previstos, 13,7 pero, a diferencia de las diputaciones de Valencia y de Castellón, la alicantina ha rechazado aportar el otro 50 por ciento y prefiere mantener su propio sistema de reparto de ayudas a las administraciones locales. El portavoz del PSPV, José Chulvi, considera que la decisión del presidente de la Diputación deja en mala posición a los municipios. "Es un fondo mutilado que sólo vamos a recibir el 50% de la Comunidad Valenciana. Nos genera dudas esa decisición del minuto cero de no buscar alternativas". Gerard Fullana, de Compromís ha calificado de "histórico" que se concentren doscientos alcaldes y concejales para exigir que el dinero público se dé de forma democrática a los pueblos y ha lamentado que Sánchez siga sin conceder una reunión de trabajo sobre este fin a los portavoces de la oposición. Acusa a Sánchez de condenar a las comarcas del sur. La única diputada provincial de EU, Raquel Pérez, ha manifestado su "esperanza" de que los populares reconsideren su postura porque se trata de un fondo "necesitado" por los municipios, y ha asegurado que "muchos alcaldes del PP" están a favor de la adhesión. Cesar Sánchez en Pego aludía a la concentración para decir que la respeta pero que también pide respeto a sus decisiones como presidente, alegando una vez más que la Diputación no se ha adherido por cuestiones presupuestarias. Añade que "cada Administración debe gestionar sus propias competencias" y no "desvirtuar", en alusión al Consell, a las demás.