CINE Cerca de mil participantes en el Rural Film Fest Durante cinco días se han proyectado unas 40 películas relacionadas con la temática rural, la ecología y el medio ambiente - La clausura del festival de cine tuvo lugar en el Barranc del Cint y ha contado con el respaldo de la Mancomunitat lunes, 12 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Mil personas asisten a las proyecciones del Rural Film Festival que se han celebrado en L’Alcoià i El Comtat durante cinco días con el respaldo de la Mancomunitat de L'Alcoià i el Comtat. Se trata de la séptima edición de este certamen ubicado hasta ahora en Ciudad Real y que se ha estrenado este año en el interior de la provincia de Alicante, en estas comarcas, gracias al apoyo de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat. Jaume Quiles, codirector del festival, junto a Alberto Gutiérrez, se ha mostrado satisfecho por la respuesta y por la participación de numeroso público. Las proyecciones y las actividades lúdicas paralelas se realizaron a lo largo de cinco días en poblaciones como Muro, Cocentaina, Banyeres de Mariola, LAlqueria d’Asnar, Alfafara, Alcosser de Planes o Agres, mientras que la clausura tuvo lugar en Alcoy al aire libre con el Barranc del Cint como marco. Dentro de los numerosos premios repartidos destacar los del público para Amancio, el vampiro de pueblo y como mejor película en valenciano Famdeterra. Entre el jurado destacar la presencia de cineastas internacionales ganadores en pasadas ediciones procedentes de países como Irán, Iraq, Turquía o Grecia.