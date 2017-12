The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIA Cerca de ocho mil entradas para el campamento Real El lunes día 4 se podrán a la venta las primeras entradas para el campamento real con horario de autobús, el martes será el turno para los que suban por sus medios martes, 28 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/11/2017) El lunes día 4 se podrán a la venta las primeras entradas para el campamento real. El portavoz de la asociación Samarita, Jaume Santamaría, ha explicado el proceso para la compra de las entradas. Como novedad, este año se podrán comprar con y sin horario de autobús para los visitantes que quieran subir al Preventorio por sus propios medios. “La asociación Samaritas saca a la venta 3600 entradas con horario de autobús, la venta por internet comenzará las 5 de la tarde. Al día siguiente, saldrán 3600 entradas más a la misma hora, pero estas sin horario de autobús. Las entradas se podrán comprarán en tiketalcoi.com” Habrá un mínimo de entradas en una taquilla que estará en el campamento. El precio es de 1 euro más gastos de internet. Habrá un pack al precio de 25 euros que incluirá dos cubre balcones y cinco entradas al campamento. También se venderán entradas en la oficina de Turismo desde el 7 de diciembre. La recaudación de los cubrebalcones irá a la asociación Teix y la del campamento a la asociación Asperger y al campamento Esplai. Este año se mantendrá la misma estructura de años anteriores, aunque habrá más decoración, chocolatada popular gratuita y funcionará el servicio del bar. Los globos se darán sin hinchar para evitar suciedad por el recinto. Otra novedad, es que por primera vez el ambiente del campamento, desde cualquier parte del mundo lo podrán ver en directo a través de internet, , gracias a la empresa Heligrafics Fotogrametrìa, S.L.