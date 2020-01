The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL Cerrada la A7 a camiones en Ibi por la nieve La Dirección General de Tráfico prohíbe el paso de grandes vehículos en este tramo de la autovía y alerta de incidencias en 7 carreteras de la comarca en la que se precisaba el uso de cadenas domingo, 19 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La nieve acabó por cerrar la autovía A7, a su paso por Ibi, para camiones y vehículos articulados. Los problemas comenzaron, según informó la Dirección General Tráfico a primera hora de la tarde del domingo, a las 15,55 horas, cuando se detectó la circulación irregular en la A31 a la altura de Villena, en ambos sentidos, con pavimento deslizante y paso prohibido a camiones y articulados. Las máquinas quitanieves comenzaron a actuar en la A7 a la altura del término de Ibi, ante el embolsamiento de camiones articulados en el kilómetro 464 de esta vía, a los que se les ha comenzado a prohibir la circulación en torno a las 17,00 horas en ambos sentidos, entre los kilómetros 449 y 459, según informa en su web la DGT. A partir de las siete de la tarde y a causa de la acumulación de nieve la circulación precisaba el uso de cadenas en las carreteras comarcales CV795 y CV802 de Ibi, en las que el paso de camiones y articulados estaba prohibido. En la comarcal CV802, también de Ibi, la circulación comenzaba a ser complicada a partir de las 7 de la tarde del domingo. La comarcal CV803 también acabó por cerrar el paso a camiones, autobuses. El resto de vehículos debían circular con cadenas, a causa de la nieve. Según ha avanzado la tarde del domingo, las complicaciones en las carreteras se han ido extendiendo a las carreteras CV70 de Confrides y CV800 de Xixona, en las que tampoco podían circular vehículos grandes y era necesario el uso de cadenas desde las siete de la tarde. El Ayuntamiento de Alcoy informaba de la suspensión del Servicio de Transporte Universitario STU, a Alicante "por las inclemencias del tiempo".