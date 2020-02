The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2020 Cerrado por fiestas Las grandes superficies, la Cámara de Comercio y las asociaciones de comercios renuevan el acuerdo con el Ayuntamiento de no abrir al público del 25 al 27 de abril jueves, 13 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/02/2020) Los días centrales de las próximas fiestas de Moros y Cristianos el comercio local permanecerá cerrado. Por cuarto año consecutivo las grandes superficies de la ciudad han acordado no abrir sus puertas ni sábado 25 y ni lunes 27 de abril, declarados festivos locales. La concejal de Comercio, Vanessa Moltó, valora la buena predisposición de las grandes superficies de la ciudad para alcanzar el acuerdo. "Se demuestra que la palabra es una buena herramienta y que el consenso siempre nos beneficia a todos. Llevamos ya cuatro años con esta buena predisposición y sabemos, porque nos lo han trasladado personalmente, que mucha gente de la ciudad valora muy positivamente esta decisión" En la reedición de este acuerdo también han tomado parte la Cámara de Comercio, la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio de Alcoy (ACECA), la Federación de Comercio de Alcoy Comercial y el Ayuntamiento.