CGT denuncia la opacidad municipal sobre la financiación de TUASA El sindicato sospecha que el ERE que sufrió la empresa en 2017 pudo haber sido financiado con fondos municipales martes, 02 de julio de 2019 AUDIO Hora 14 Alcoy (02/07/2019) El sindicato CGT-ALCOI quiere valorar, con la información que viene solicitando al Ayuntamiento desde 2018, el coste económico detallado por partidas que supone la gestión del transporte público que fue privatizada en 2000. CGT quiere dilucidar, entre otros asuntos si el Expediente de Regulación de Empleo, el ERE, que tuvo lugar en 2017, pudo haber sido financiado de manera indirecta por el consistorio. "Eso supondría un grave conflicto que se podría aclarar al detectar -en las cifras no proporcionadas- por ejemplo una partida extraordinaria no justificada que se pueda vincular a este ERE", señala el sindicato. Paco Callado, secretario general de CGT-Alcoi, lamenta tras varios intentos y los 2 requerimientos del Sindic de Greuges, la negativa del Ayuntamiento "alegando que se trata de información sensible para la empresa". "El Ayuntamiento ha ignorado de manera reiterada la petición legítima y legal de información detallada sobre presupuesto destinado al servicio de transporte público realizada por el sindicato". Callado explica que la información facilitada vía web muestra que el Ayuntamiento realizó en 2018 inversiones por valor de 200.000 euros y otros 1,5 millones para operaciones, "sin aportar detalles sobre partidas".