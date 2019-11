The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 0-0 CREVILLENTE Chema evita la victoria alcoyanista La gran actuación del portero visitante evita que el Alcoyano vuelva a reencontrarse con la victoria - Primer cero a cero del Deportivo esta temporada ante un Crevillente que resistió en el Collao domingo, 17 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Durante toda la primera parte el alcoyano no sabía muy bien como atacar al Crevillente, a pesar de que el equipo visitante, no se acerco a la portería defendida por Jose Juan. Solamente en las jugadas a balón parado el alcoyano podría haber marcado, primero Oscar Díaz en una falta que salió fuera por poco y después un saque de esquina sacado por Acevedo y rematado por Fran machado. En la segunda parte el alcoyano salió mucho más intenso, a los tres minutos Fran Machado remataba un centro de Juli que se marchaba fuera por poco. En el minuto 53, Diakité mandaba un balón al larguero en un disparo desde fuera del área. En el minuto 59, otra vez de córner, Chato remató fuera por encima del travesaño. Juanma Acevedo tenía su oportunidad en un disparo de falta que paró el portero del Crevillente y en el mismo minuto Fran Machado disparaba fuera. En el minuto 72 Vicente Parras hacía el primer movimiento dando entrada a Peiró, que debutaba con el primer equipo en partido oficial, por Fran Machado. Oscar Díaz a la contra casi adelanta el equipo blanquiazul. Cinco minutos después Parras hacía el segundo cambio, entraba Moltó por Diakité. En el descuento Acevedo tuvo la última en un disparo que volvió a parar Chema, el portero del Crevillente. En el descuento el árbitro expulsó a Tortosa, jugador del equipo visitante. El próximo partido en San Vicente el domingo a las 12 contra el Jove Español. Desde las 11:45 contaremos el partido en directo en Carrusel Deportivo Alcoy.