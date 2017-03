The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Ciclismo de élite en la comarca Fulgencio Sánchez y Sergio Cortés, de la Unión Ciclista Alcoy, han estado en Ser Deportivos desde la Venta Sant Jordi para hablar sobre la carrera que organizan, Trofeo San Jorge, en la que participan corredores de toda España martes, 14 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (14/03/2017) Después de dos años de parón, la nueva junta directiva de la Unión Ciclista Alcoy que dirige la entidad desde hace un año, ha organizado el Trofeo San Jorge, una carrera con repercusión nacional que ostentaba hasta hace poco el título de la más antigua de España. El próximo 2 de abril ciclistas de élite, e incluso la selección de Letonia de ciclismo, participarán en este trofeo que este año recibe el nombre de Trofeo San Jorge Santiago Blanquer, en modo de homenaje al anterior presidente de la Unión Ciclista Alcoy. Así que, esta 63 edición de la carrera homenajeará a la persona que ha dedicado mucho tiempo al ciclismo y a esta entidad. La carrera rendirá también homenaje a Eduardo Cantó y Ángel Morcilo, compañeros de la Unión Ciclista Alcoy fallecidos el pasado año practicando este deporte. Fulgencio Sánchez, presidente de la Unión Ciclista Alcoy, y Sergio Cortés, el Director de Comunicación, han estado en Ser Deportivos, emitido desde la Venta Sant Jordi, donde han hablado sobre esta carrera, la repercusión de esta, el recorrido, etc. Con 130 kilómetros, y sin prácticamente tramo llano, esta carrera requiere de un gran estado de forma y dará el pistoletazo de salida el domingo 2 de abril a las 10 horas desde el Complejo Municipal Eduardo Latorre. Los participantes pasarán por nueve localidades de la zona, como por ejemplo, Benifallim, Penáguila o Gorga, entre otras. Un recorrido dentro de un marco incomparable de montañas, tan característico de l’Alcoià-Comtat, que atravesarán y disfrutarán ciclistas de élite de toda España y también internacionales, debido a la participación de la selección letona que este año ha sido invitada a formar parte de la carrera. Así que, algunos meses antes de que la Vuelta Ciclista pase por Alcoy, la ciudad será testigo y el inicio de una gran cita con este deporte. Después de dos años sin realizarse, esta cita ha perdido el título de ser la más antigua y ahora es considerada como la segunda más antigua de España. La nueva junta directiva ha decidido retomarla, con mucho esfuerzo y trabajo en la organización, y que tendrá controles de seguridad muy exhaustivos ya que es un referente en España. El próximo viernes 17 de marzo la carrera será presentada en el Serpis y contará con la presencia del Sant Jordiet 2017, Tomás Pascual Cantó.