DESDE EL MAF Ciclismo en estado puro La 64 edición del Trofeo San Jorge será un auténtico rompe piernas – Los contamos todos desde el Museo Alcoià de la Festa ( MAF ) con Ángel Casero como invitado de excepción jueves, 19 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (18/04/2018) Desde el MAF realizamos un programa lleno de ciclismo. La 64 edición del troceo San Jorge de Ciclismo será muy dura y con un marcado carácter. Más de 100 corredores estarán en Alcoy el día 6 de mayo para participar en una carrera “rompe pierna” por su dureza y que acumula un desnivel de 2200 metros positivos. Ser Deportivos se traslada a uno de los patrocinadores de la carrera , el Museo Alcoià de la Festa para hablar con el presidente de la Unión Ciclista Alcoy, Sergio Cortes, con el concejal de Deportes, Alberto Belda, el representante del MAF, Vicente Bas y con un invitado de excepción que apoya esta prueba, el ex ciclista y campeón de España entre un gran palmarés, Ángel Casero. No te pierdas todos los detalles de la 64 edición del Trofeo San Jorge de Ciclismo.