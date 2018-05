The examples populate this alert with dummy content

ARREL Cicloturismo y experiencias, claves de la MAC para asentar el sector en la comarca El Plan de Dinamización Turística inicia los proyectos para 2018 con un presupuesto de 300.000 euros jueves, 03 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La creación de una red de rutas cicloturísticas que permita al visitante disfrutar de experiencias únicas es el objetivo del Plan de Dinamización Turística de la Mancomunidad de L’Alcoià y El Comtat (MAC) para este año. El plan está dotado de 300.000 euros, con aportaciones de la Mancomunidad, la Diputación y la Agència Valenciana de Turisme. La comarca busca un hueco en el mercado turístico a través del cicloturismo. 12 rutas diseñadas por la consultora especializada Bikefriendly forman la oferta de la Mancomunidad. El reto es combinar estas rutas con un “turismo de experiencias”, como resume David Fenollar, técnico de turismo de la Mancomunidad. Esas experiencias están muy vinculadas a la gastronomía y a productos agroalimentarios, como el aceite o el vino. “El turista puede participar en catas, puede visitar los cultivos o conocer cómo se elaboran los productos”, manifiesta. Para conseguirlo, la Mancomunidad pide la implicación del sector privado, y no solo de alojamientos o restaurantes. También de bodegas y almazaras. “Todos tenemos que aportar nuestro grano de arena para conseguir un fin común, que es el desarrollo del plan”, detalla la gerente de la Mancomunidad, Mariona Carbonell. El Plan de Dinamización Turística comenzó a desarrollarse el pasado año con una inversión de 270.000 euros. A la definición de las rutas cicloturísticas y la señalización de los municipios que forman la Mancomunidad, se unió el pasado ejercicio la puesta en marcha de la nueva web turística. Para este año está prevista la inauguración de la oficina de turismo comarcal, que tendrá sede en L’Orxa.