The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARIO Cien años de La Serreta El Ayuntamiento prepara una serie de actividades para conmemorar el centenario del descubrimiento del yacimiento arqueológico por parte de Camilo Visedo Moltó jueves, 25 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/05/2017) En 2017 se cumplen cien años del descubrimiento del yacimiento arqueológico de La Serreta por parte de Camilo Visedo Moltó. Bajo este pretexto, el Ayuntamiento de Alcoy, a través de su Museo Arqueológico Municipal Camilo Visedo Moltó, y el Instituto de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante, preparan una serie de iniciativas de divulgación y científicas. Un programa que arranca con la visita guiada a La Serreta, este domingo, 28 de mayo. Además, el aniversario contempla la preparación de un libro que analiza la documentación del santuario y la colección de terracotas votivas, un estudio que se presentará en noviembre en unas jornadas dedicadas a conmemorar los 100 años del descubrimiento de La Serreta. Otro centenario en paralelo es el del nacimiento del sucesor de Visedo en la dirección del Museo de Alcoy, Vicente Pascual, que será el protagonista de la próxima edición de la revista Recerques del Museu d’Alcoi.