FIESTA DEL PASODOBLE Cien veces Visca! Alcoy invoca la Fiesta de San Jorge con un multitudinario y emotivo canto de la marcha declarada Himno de fiestas hace un siglo viernes, 21 de abril de 2017 Un melódico clamor ha reivindicado para Alcoy el inicio de su Fiesta. La de Moros y Cristianos. La que cada primavera la ciudad dedica a su patrón San Jorge. Miles de personas se han concentrado en la plaza de España para cantar el Himno de fiestas, que ha cumplido su primer siglo. Por este motivo, el director, José Antonio Llinares, ha compartido el acto con los músicos que lo han precedido durante los últimos años. Empezaba a oscurecer cuando Llinares, presidente de la Societat Musical Nova, ha tomado la batuta de manos del Sant Jordiet, Tomás Pascual, para comandar a cerca de 500 músicos y miles de voces al son de las notas que Gonzalo Barrachina compuso para la zarzuela La bella Zaida. A la muerte del compositor, en 1916, Alcoy convirtió ese movimiento musical en el Himno de fiestas, posteriormente declarado también Himno de Alcoy. El director accedió a la plaza de España no solo acompañado por su banda en la Fiesta del Pasodoble, sino por una veintena de músicos que en los últimos años han dirigido el Himno. “Ha sido un homenaje modesto, pero emotivo”, ha explicado el concejal de Fiestas, Raül Llopis, promotor de la iniciativa. La Nova, que cumple 175 años, ha recuperado trajes históricos de la música para este desfile, en el que han participado 23 bandas. Todas ellas han recibido un corbatín conmemorativo del centenario del Himno, así como la calurosa acogida de Alcoy, que a través de la música invoca tres días frenéticos de alegría, devoción y creatividad. Es la Fiesta de San Jorge, que ya está en marcha.