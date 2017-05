The examples populate this alert with dummy content

BALEARES 1-0 ALCOYANO Cierre con buen sabor de boca El CD Alcoyano perdió 1-0 frente el Atlético Baleares aunque las sensaciones del conjunto blanquiazul fueron buenas – Pontevedra, Rayo Majadahonda o Cartagena, posibles rivales del Deportivo en la primera fase del play off domingo, 14 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Partido del C.D. Alcoyano (14/05/2017) El Club Deportivo Alcoyano ha cerrado la temporada 2016-2017 con derrota en Son Malferit por 1-0 frente el Atlético Baleares. A pesar de ello, y de que los blanquiazules no se jugaban nada clasificatoriamente hablando, los de Toni Seligrat mostraron buena imagen ante un rival que ha logrado entrar en el play off en la última jornada gracias a su victoria y a la derrota del Badalona. Prácticamente el Alcoyano dispuso de mejores ocasiones que el Atlético Baleares pero ninguna de ellas entró en la portería rival. Ángel, titular en el encuentro, la tuvo en sus botas en el minuto 31 pero cruzó en exceso el esférico marchándose por línea de fondo. Jorge Hernández, en el descuento, dispuso de otra clara ocasión a pase de cabeza de Mariano Sanz pero detuvo Aulestia. En el minuto 34 Rubén Jurado anotó el primer y único gol del encuentro, siendo un gran disparo ante el que Miguel Bañuz, que de nuevo, volvió a ser titular, no pudo hacer nada para detenerlo. Con el 1-0 se llegó al descanso y también al final del partido ya que a pesar de que el Alcoyano dispuso de buenas ocasiones, y bastantes más que el Atlético Baleares, no se vieron más goles en Son Malferit logrando el equipo local el pase al play off. Cabe destacar la vuelta a los terrenos de juego del centrocampista Mario Arques después de cuatro meses alejado. El jugador alicantino entró en el minuto 80 sustituyendo a Jony Ñíguez. Tras la conclusión de la jornada 38 de la Segunda B, los posibles rivales para la primera fase de la promoción de ascenso para el Alcoyano son del Pontevedra, del Grupo 1, el Rayo Majadahona del grupo 2 o el Cartagena, del Grupo 4. Con este último equipo el Deportivo ya ha tenido un cruce en play off cuando quedaron ambos campeones de grupo y el conjunto murciano ganó a los blanquiazules en El Collao logrando así el ascenso el Cartagena.