24 HORAS DE IBI Cierre deportivo por todo lo alto con la 36 edición Exhibiciones, excursiones, marchas y competiciones se combinan durante 24 horas seguidas para ofrecer un espectáculo deportivo entre el viernes y el sábado jueves, 21 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Este fin de semana, viernes 22 y sábado 23, se celebra en Ibi la XXXVI edición de las 24 Horas Deportivas. Señalada fecha en el calendario de los deportistas ibenses que competirán en diferentes disciplinas para conseguir este importante título local. Exhibiciones, excursiones, marchas y competiciones se combinan durante 24 horas seguidas para ofrecer un espectáculo deportivo sin igual que encandila a pequeños y adultos, congregando gran cantidad de público en las instalaciones del Polideportivo Municipal. Los encuentros previstos pertenecen a disciplinas deportivas muy diversas. Competiciones de fútbol sala, baloncesto, tenis, voleibol, triathlón, ajedrez, petanca, padel, voleibol, MTB, etc. También se podrán ver exhibiciones del CEAM, Kárate y Gimnasia Terapio Correctiva. Así como las actuaciones de Danza Fusión (Gimnasio Energym), del Club Rítmica Ibi y Gimnasio Cronos. El programa dará comienzo el viernes a las 19:30h con la concentración en las puertas del Ayuntamiento para la bajada de la Antorcha Olímpica, a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Artes Marciales y Gimnasia Terapio Correctiva. Tras la llegada al Polideportivo, sobre las 20:00h, se procederá al encendido del pebetero en el Pabellón 1 a cargo del equipo senior del Club Fútsal Ibi, como inauguración oficial de las XXIV Horas. A las 20:10h se presentarán y despedirán los participantes de la Marcha Nocturna organizada por el “Centre Excursionista Amics de les Muntanyes”, que realizarán la ruta desde el Centro de Interpretacion del Parque Natural de Mariola “Ull de Canals”, a Banyeres y regreso al Polideportivo. También se realizarán las exhibiciones de gimnasia de mantenimiento, organizada por Fina Reche, Gimnasio Cronos, Club Rítmica Ibi, kárate, gimnasia terapio-correctiva y zumba a cargo de los usuarios del Centro Ocupacional “San Pascual”. Al mismo tiempo darán comienzo las competiciones de las diferentes modalidades deportivas y, a las 21:30h, se podrán ver en las pistas exteriores exhibiciones de spinning con el gimnasio Magdeler y gimnasio Cronos. A las 22:00h el público podrá disfrutar de una sesión de Kangoo Jump, organizada por el Gimnasio Cronos, en el hall del Polideportivo. A las 22:45h dará comienzo la masterclass solidaria de zumba “Zumbados por ADIBI”, en la que participan monitoras de los gimnasios Cronos y Elita. Durante toda la noche se suceden partidos de todas las disciplinas deportivas, con los cruces correspondientes según categorías. La entrega de trofeos será el sábado, de 14:00h a 20:00h, en la plaza central del Polideportivo, según vayan finalizando las diferentes competiciones. Desde la concejalía de Deportes del Ayuntamiento se anima a todos los ibenses a participar en estas 24 Horas Deportivas y bajar al Polideportivo para animar a los deportistas, disfrutando de un fin de semana diferente con multitud de actividades y en contacto directo con el saludable mundo del deporte.