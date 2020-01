The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL Cierre parcial del Francisco Laporta Los campos de fútbol, gimnasio y el pabellón A, impracticables martes, 21 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El temporal Gloria afecta a las instalaciones deportivas de la ciudad que siguen clausuradas parcialmente. Desde la concejalía de Deportes tratan de dar solución al cierre obligado de algunas infraestructuras afectadas por la lluvia. El pabellón de la Universidad Politécnica y el de La Salle son la alternativa al baloncesto y futbol sala. El concejal de Deportes Miguel Juan Reig, actualiza la situación actual para el día de hoy martes en cuanto a su apertura. "El peor parado ha sido el Pabellón A que ha tenido unas entradas de agua impresionantes. El gimnasio también permanecerá cerrado y en los campos de fútbol hay mucha agua y no se puede entrenar. El hockey no tendrá problema en el pabellón B y tampoco afecta a la sala multiusos. El fútbol sala y el baloncesto los hemos derivad a los pabellón de La Salle y de la Universidad". Afirmó el edil de Deportes en Radio Alcoy. Esta situación afecta a cientos de deportistas que han visto suspendida o alterada su normalidad en los entrenamientos. Desde Deportes afirman que la seguridad es la principal prioridad. En los próximos días los campos de fútbol seguirán su actividad con normalidad, no así el pabellón A y el gimnasio.