The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Cierre temporal de los consultorios de la Zona Alta y Batoy Sanidad refuerza los centros de salud con el personal de los auxiliares para atender la crisis del coronavirus viernes, 27 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (27/03/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (27/03/2020) Sanidad cierra temporalmente los consultorios de Batoy y la Zona Alta para reubicar al personal en los centros de salud. "Tenemos que centrar los recursos donde más lo necesitan", ha argumentado la consellera Ana Barceló. Los usuarios de la Zona Alta, ante cualquier necesidad, deben ponerse en contacto en el centro de salud de la Plaça de Dins y en el caso de Batoy el centro de refenrencia es La Fábrica. Desde Sanidad recuerdan que los centros de salud de La Bassa, Plaça de Dins y La Fábrica están abiertos de lunes a sábado, de 8 a 15 horas Y el servicio de urgencias en atención primaria se presta en La Fábrica de 15 a 8 horas, de lunes a sábado. Los domingos y festivos están operativos de guardia las 24 horas.