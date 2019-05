The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL Cillessen, Trofeo a la Moral de la Peña Barcelonista El portero suplente de Ter Stegen ha recibido el reconocimiento que cada año da la peña a un jugador del FC Barcelona - Piqué se fotografió con el de la edición anterior viernes, 24 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Jasper Cillessen ha recibido el Trofeo a la Moral que cada año entrega la Peña Barcelonista Alcoyana a un jugador del FC Barcelona que haya decidido por su lucha contra la adversidad. El portero suplente de Marc André Ter Stegen que ha jugado pocos partidos, en especial los de la Copa y que por tanto será mañana el meta en la final ante el Valencia CF ha sido el jugador elegido este pasado año 2018 Cillessen ha recibido de manos del presidente de la peña, Ramón Juan este trofeo que tiene la forma de un San Jorge a caballo. Al tiempo, el predecesor del meta holandés, el defensa central catalán Gerard Piqué se ha fotografiado con el trofeo del año anterior, 2017. Se trata de los trofeos número 23 y 24 que entrega la peña. A final de año se decidirá qué jugador recibe el trofeo 25 del 2019.