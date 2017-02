The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Cinc cèntims d'agenda Arthur Caravan, El sopar dels idiotes i el nou cicle expositiu protagonitzen la breu però interessant agenda que enceta aquest divendres, 3 de febrer viernes, 03 de febrero de 2017 Avui volem fer cinc cèntims d'una agenda que també promet ser breu, però de qualitat. Agafa paper i boli, o tablet, i apunta('t). Divendres, 3 de febrer Aquesta vesprada arranca amb una xerrada sobre la informació a l'era de la globalització a càrrec del periodista Rodrigo Paños. A les 19.30 en la Societat Naturista Vegetariana. A les 20.00, la capella de l'asil al Camí inaugura la mostra Cent vegades Joan Valls. L'excusa més que perfecta per a donar-se una passejada artística abans del concert d'uns clàssics: Arthur Caravan, que presenten Major propòsit a les 21 hores, al Teatre Principal. Dissabte, 4 de febrer El dissabte de matí és un bon moment per fer un repàs al nou cicle expositiu: Els cossos agredits, en el Centre Ovidi Montllor, Entre paisatges trobats, en el Centre Cultural, i Miralls del miracle, sobre el patrimoni industrial, en la Llotja de Sant Jordi. Per la vesprada, tenim una cita amb el teatre: El sopar dels idiotes, a les 20 hores, en el Teatre Calderón. Diumenge, 5 de febrer Veient-li de nou la cara al bon temps, plantegem dos plans: de matí, excursió a l'albufera de Gaianes, a les 9, des de la plaça Al-Azraq. De tarda, a les 20 hores, en el club UNESCO, la projecció de la pel·lícula Cerca de tu casa, dins de l'ampli programa de la Mostra de Cinema i Drets Humans que està desenvolupant-se a la seu d'Alcoi.