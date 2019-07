Cinc empreses opten a la redacció del Pla director del Palau Comtal

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (16/07/2019)

L'Ajuntament de Cocentaina i la Diputació provincial treballen de la mà pel desenvolupament del Pla director del palau Comtal per al qual han fet una aportació de 20.000 euros i 30.000 euros, respectivament.

El document ha de contenir un estudi del monument i el seu entorn, els documents de planificació arqueològica, arquitectònica, de restauració i conservació, els usos i tipus de gestió del Palau Comtal.

La licitació es troba en període de valoració de les 5 propostes presentades per part de tres empreses d'Elx, una de València i altra de Madrid.

Ivan Jover, regidor de Patrimoni, ressalta la importància del pla per la conservació de l'entorn en les millors condicions possibles. "El Pla director és un document fonamental per al present i futur del Palau, per tal de conservar-lo en les millors condicions possibles i fer d’ell un espai per al gaudi de totes les persones, per això estem fent un seguiment exhaustiu de la licitació".

La tècnica de patrimoni i l'alcaldessa de Cocentaina es van reunir en desembre passat amb els tècnics de la diputació per supervisar que el plec i que es mantinguera l'ús d'aparcament a la plaça amb una imatge acord a l'entorn. "Estem gratament sorpresos amb la celeritat de la licitació, ens van dir que no podria ser fins a novembre i han aconseguit avançar-la a juliol. Agraïm molt aquesta decisió que possibilitarà que la redacció del Pla estiga en mans del poble molt abans del que pensàvem".