PATRIMONIO Cinco campanas góticas de la comarca aspiran a ser BIC Entre ellas figura de la ermita de Barxell, recuperada a principios de este año y en paradero desconocido durante 13 años tras haber sido sustraida en 2005 viernes, 11 de mayo de 2018 Cinco campanas de la comarca originales de los siglos XV y XVI inician el proceso de su declaración como Bien de Interés Cultural. Entre ellas figura de la ermita de Barxell, recuperada a principios de este año, y que había permanecido en paradero desconocido después de haber sido sustraida en 2005. En este grupo de cinco campañas están la de la parroquia de la Asunción de Biar, la del Tedèum del Salvador de Cocentaina, la de la ermita de Barxell, la de San Jaime de Onil, la de ermita de la Sang de Castalla forman parte del listado de las 70 campañas góticas protegidas para las que la Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha incoado expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural. La más antigua de las cinco propuestas de la comarca es la de Biar, su fundición data de 1420. Es además de mayor tamaño, pesa 512 kilos. La segunda más grande de este grupo es la campana de Onil, con 319 kilos y fundida en 1538. De 1475 es la de Cocentaina que tan solo pesa 7 kilos. La de Barxell se fundió en 1520 y pesa 23 kilos. La de Castalla pesa 77 kilos y es la más actual ya que data de 1565. Cultura hace pública la lista para que sus responsables garanticen su preservación y buen estado de cara a su declaración como BIC.