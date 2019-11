The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Cinco candidatos a ocupar el cargo de Sargento Infantil Cristiano El concurso tendrá lugar este sábado 9 a las cinco de la tarde en la filà Guzmanes - Los festeros son de los Guzmanes, Alcodianos, Ligeros y dos de los Navarros miércoles, 06 de noviembre de 2019 Cinco jóvenes festeros optan al cargo de Sargento Infantil Cristiano de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy. Los candidatos que concurrirán al concurso, convocado para este sábado 9 a las cinco de la tarde en la filà Guzmanes, son: Víctor Cuenca Requena (de la Filà Guzmanes), Juan Abad Llopis (Filà Alcodianos), Arnau López Llorens (Filà Ligeros), Héctor Camarasa Satorre (Filà Navarros) y Cesc Zapata Sempere (Filà Navarro), según ha informado la Asociación de San Jorge. El ganador sustituirá a Leandro Vargas de la filà Realistes.