TRANSPORTE Cinco décadas sin el Xitxarra El tren realizó su último viaje el 30 de junio de 1969 lunes, 01 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (01/07/2019) El tren Xitxarra dejó de operar hace cinco décadas después de que el 30 de junio de 2019 realizase su último viaje. Fue un línea ferroviaria que cubria el trayecto entre Alcoy-Villena-Yecla y, también, desde Muro enlazaba hacia Gandia. Jerónimo Lázaro, experto en esta línea ferroviaria y componente de la futura asociación Amigos del Chicharra, ha estado en Hoy por Hoy Alcoy para hablarnos de este ferrocarril y el trabajo que realizan para mantener el legado y el recuerdo de este transporte.