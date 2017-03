The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Cinco días de charlas, talleres, actuaciones y visitas en el Pare Vitoria El IES combina, del lunes 13 al viernes 17, la actividad lectiva con la programación de su 33 Semana Cultural lunes, 13 de marzo de 2017 Hasta el próximo viernes el Instituto de Enseñanza Secundaria Pare Vitoria ha programado charlas, visitas, excursiones y actividades de interés para el alumnado. Tras la presentación de las Jornadas Culturales y de Formación Profesional esta mañana a cargo del alcalde, Antoni Francés y el Concejal Alberto Belda, la lección magistral de la 33 Semana Cultural del pare Vitoria correrá a cargo del director del campus de Alcoy de la UPV, Juan Ignacio Torregrosa, y concejal de Empresa, Manolo Gomicia, este lunes a las 17,30.Toni Gonzàlez, director del Pare Vitoria, ha destacado en Hoy por Hoy Alcoy además la aportación de los alumnos a la densa programación. Es el caso de Javier Carrascosa con la charla sobre la lectura y su descubrimiento desde una experiencia personal. EL programa completo puede consultarse en www.radiolcoy.com La parte más lúdica queda reservada para final de semana con la actuación de Xavi Castillo, el jueves a las 20,30 horas y un concierto de clausura el viernes a las 12,30, a cargo de Sang d’orxata.